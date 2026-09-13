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Galloper возвращается: легендарное имя снова в игре

Под брендом Galloper испанская компания планирует выпускать внедорожники 4x4

Название Galloper, знакомое поклонникам внедорожников по корейским моделям 1990-х, получает вторую жизнь.

Теперь это не просто модель Hyundai, а самостоятельная марка, которая обосновалась в Испании. Под этим именем планируют выпускать классические внедорожники – рамные, с полным приводом и узнаваемым брутальным характером.

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Galloper возвращается: легендарное имя снова в игре

Первые модели будут нацелены прежде всего на испанский рынок и другие страны Южной Европы. По слухам, в проекте могут участвовать и немецкие специалисты, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Galloper пытается занять нишу, которая в Европе стремительно пустеет: настоящих внедорожников становится все меньше из-за жестких экологических требований. Под капотом ожидаются бензиновые и дизельные двигатели, не исключены и гибриды.

Сроки выхода и цены пока держатся в секрете. Но само возвращение имени Galloper – уже событие для тех, кто скучает по честным внедорожникам.

О том, какие рамные внедорожники сейчас привозят в Россию из ОАЭ, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Auto, Motor und Sport
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