Galloper возвращается: легендарное имя снова в игре
Название Galloper, знакомое поклонникам внедорожников по корейским моделям 1990-х, получает вторую жизнь.
Теперь это не просто модель Hyundai, а самостоятельная марка, которая обосновалась в Испании. Под этим именем планируют выпускать классические внедорожники – рамные, с полным приводом и узнаваемым брутальным характером.
Первые модели будут нацелены прежде всего на испанский рынок и другие страны Южной Европы. По слухам, в проекте могут участвовать и немецкие специалисты, хотя официального подтверждения этому пока нет.
Galloper пытается занять нишу, которая в Европе стремительно пустеет: настоящих внедорожников становится все меньше из-за жестких экологических требований. Под капотом ожидаются бензиновые и дизельные двигатели, не исключены и гибриды.
Сроки выхода и цены пока держатся в секрете. Но само возвращение имени Galloper – уже событие для тех, кто скучает по честным внедорожникам.
О том, какие рамные внедорожники сейчас привозят в Россию из ОАЭ, «За рулем» уже рассказывал.
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