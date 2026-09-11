В России начали продавать добротный кроссовер корейской сборки по цене «китайца»

Новые Chevrolet Trax из Кореи привозят в Россию с ценами от 2,9 млн рублей

Альтернативой «китайцам» и новым отечественным машинам на их базе может стать еще один кроссовер – Chevrolet Trax. Собирают его в Корее, а в Россию возят штучно, по параллельному импорту: если оформлять поставку под заказ, цены начинаются примерно с 2,9 млн рублей.

Chevrolet Trax

За 2 900 000 рублей новый Trax 2026 года выпуска готовы привезти под заказ в Новосибирске. Именно в такую сумму там оценили кроссовер в богатой комплектации 2RS.

В нее входят кожаный мульти-руль с перфорацией в местах хвата, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель и круиз-контроль. Список, впрочем, на этом не заканчивается.

Машины в «топовых» версиях оснащены датчиком света, камерой заднего вида, черными легкосплавными дисками, электрорегулировками передних кресел, кожаной отделкой интерьера, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и полностью светодиодной оптикой.

Еще несколько таких кроссоверов продается в Москве. Часть из них доступна из поставки за 3 200 000-3 280 000 рублей, а один экземпляр в максимальной комплектации уже приехал из Кореи и предлагается из наличия по цене 3 280 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых машин стоит один и тот же агрегат: трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий 137 л. с. Коробка передач – классический шестиступенчатый автомат, привод только передний.

Интерьер Chevrolet Trax

Выпускают Trax в Южной Корее, на заводе GM Changwon в городе Чханвон. Речь идет о совместном предприятии GM Korea – мировом центре производства компактных кроссоверов концерна General Motors.

О еще одном автомобиле, который привезли в Россию из ОАЭ, «За рулем» уже рассказывал, оценив его цену.