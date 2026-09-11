Кто в топе? Пять главных игроков российского авторынка

«Газпромбанк автолизинг»: доля новых легковых авто наших марок достигла 43,3%

В августе российские автомобильные бренды заняли рекордные за последние двадцать лет 43,3% рынка новых легковых машин. Об этом сообщили в компании «Газпромбанк автолизинг». Всего за месяц было реализовано 48,8 тысячи «легковушек» – на 37% больше, чем годом ранее. Доля отечественных марок выросла на 14 процентных пунктов по сравнению с августом прошлого года.

Как отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев, столь высокий показатель розничных продаж российских авто в последний раз наблюдался в 2006 году. Тогда Lada ежегодно продавала более 600 тысяч машин, а массовые продажи западных и японских иномарок еще не вышли на пик.

В сентябре, по прогнозу компании, на отечественные бренды может прийтись свыше 50 тысяч сделок. Лидерами продаж в августе стали Lada (27,1 тысячи единиц), Tenet (12,2 тысячи), Jeland (2,4 тысячи), Evolute (1,9 тысячи) и «Москвич» (1,5 тысячи). В первую десятку также вошли Solaris, Esteo, Volga, Umo и УАЗ.

Наибольшую динамику показал Tenet – рост в 277 раз к августу прошлого года. Evolute увеличил продажи в десять раз, а новый бренд Esteo – в двенадцать раз по сравнению с июлем. Существенно прибавили «Москвич» (+44%) и Volga (+40%).

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