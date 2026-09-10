Tenet Plus L4: начались продажи у официальных дилеров

Российский бренд начал продажи кроссовера Tenet Plus L4 — от 2 540 000 рублей

Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил о старте продаж городского кроссовера Tenet Plus L4.

Новинку предлагают в двух комплектациях: «Стайл» за 2 540 000 рублей и «Элегант» за 2 690 000 рублей.

Tenet Plus L4

На старте продаж обе комплектации оснащаются передним приводом и 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В комплектации «Стайл» автомобиль получает цифровую приборную панель с 8-дюймовым дисплеем и мультимедийный комплекс с вертикальным 13,2-дюймовым экраном, поддерживающий беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Комплектация «Элегант» дополнена люком с электроприводом, системой кругового обзора и электрорегулировкой водительского сиденья в шести направлениях.

Tenet Plus L4

Доля высокопрочной стали в кузове составляет 73,77%. За безопасность отвечают шесть подушек, системы ABS, ESP, EBD, TCS, помощь на подъеме и спуске, функция Autohold и задние парковочные датчики. Версия «Элегант» получает расширенный комплекс активной безопасности.

Гарантия на автомобиль – 3 года или 100 000 км, а после ее окончания предусмотрена дополнительная техподдержка еще 2 года или до 150 000 км.

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