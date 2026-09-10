Новый Kia Sonet привезли в Россию дешевле китайских аналогов

Компактный кроссовер из Кореи стартует от 1,75 млн рублей, обойдя Geely и Belgee

Российские классифайды пополнились предложениями на новый компактный кроссовер Kia Sonet, который оказался одним из самых доступных SUV в линейке корейского бренда.

Заказать автомобиль 2024 года выпуска можно за 1 750 000 рублей с доставкой в Иркутск. Судя по фото, речь идет о машине с двухцветной окраской кузова (красный с черным) и кожаным салоном. В оснащение входят однозонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный мультируль, электростеклоподъемники всех дверей и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Kia Sonet

Для сравнения, уже привезенный экземпляр 2023 года из наличия в Астрахани оценили в 2 650 000 рублей. Его комплектация скромнее: кондиционер вместо климата, меньший дисплей, аналоговая приборка и обычный ключ. При этом оба кроссовера оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым атмосферником на 115 л. с. в паре с вариатором и передним приводом.

Для сравнения: даже базовая версия китайского Geely Coolray стоит 2 774 990 рублей, Tenet T4L подорожал до 2 329 000 рублей, а за белорусский Belgee X50+ просят от 2 319 990 рублей.

Kia Sonet

О другом новом кроссовере, который появится в России, «За рулем» уже рассказывал.

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