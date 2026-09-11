Китайские автомобили в России теряют позиции

«Газпромбанк автолизинг»: продажи машин из КНР упали в августе на 23%

Российский рынок новых легковых машин китайских брендов в августе 2026 года столкнулся с ощутимым спадом.

Согласно оценке «Газпромбанк автолизинга», за месяц реализовано 43 тысячи таких автомобилей – на 11% меньше июльского результата и на 23% слабее, чем годом ранее.

Доля марок из КНР в общем объеме продаж опустилась до 38%, потеряв сразу 16 процентных пунктов за год и 2 пункта относительно июля.

Первое место по популярности удержал Haval с 14,5 тысячи проданных машин. Следом расположились Geely (6,6 тысячи), Changan (6,2 тысячи), Jetour (4,1 тысячи) и GAC (1,6 тысячи).

Замкнули десятку лидеров Omoda (1,5 тысячи единиц), Tank (1,3 тысячи), Jaecoo (1,1 тысячи), Voyah (849 штук) и Zeekr (673 штуки).

Аналитики компании полагают, что в сентябре рынок новых легковых авто, в целом, может выйти на 120 тысяч сделок, причем на китайские марки придется порядка 44-45 тысяч из них. Существенного перелома негативной тенденции эксперты пока не ждут.

О том, какие альтернативы китайским кроссоверам появляются на российском рынке, «За рулем» недавно рассказывал.

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