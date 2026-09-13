Sinotruk на IAA 2026: гигантский запас хода, зарядка за 30 минут и своя экосистема энергии

Sinotruk покажет на выставке в Ганновере электротягач с запасом хода до 500 км

На IAA Transportation 2026 дебютирует новая флагманская модель с 800-вольтовой платформой и батареей на 600 кВт/ч.

Всего с 14 по 20 сентября 2026 года в Ганновере на выставке IAA Transportation международный машиностроительный концерн Sinotruk представит пять моделей бренда Sinotruk – от легких грузовиков до магистральных тягачей и самосвалов.

Тягач Sinotruk 4×2 Pure Electric

Но центральным экспонатом станет новое поколение электрических тягачей Sinotruk 4×2 Pure Electric.

Инженерам удалось преодолеть главные барьеры для электрогрузовиков на дальних маршрутах – недостаточный запас хода и долгую зарядку. Новинка оснащена высоковольтной платформой на 800 В и батареей емкостью 600 кВт/ч, интегрированной в шасси. При полной загрузке автопоезда в 44 тонны запас хода достигает почти 500 км, а расход энергии составляет всего 110 кВт/ч на 100 км. Зарядка с 20% до 80% занимает 30 минут – как раз можно уложиться во время планового перерыва водителя.

Линейка грузовиков Sinotruk

Помимо автомобилей, Sinotruk покажет четыре ключевых компонента собственной разработки: электрический ведущий мост мощностью 470 кВт, аккумулятор с плотностью 160 Вт/ч/кг и защитой IP68, зарядный блок на 1280 кВт по стандарту CCS2 и интеллектуальную кабину нового поколения. Также будет представлена гибридная ветро-солнечная электростанция с системами хранения и управления энергией.

Сегодня таких станций уже 102 в 18 провинциях Китая и 33 странах мира.

Справка

China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk Group) – государственный машиностроительный гигант Китая. Основные направления деятельности: производство тяжелых грузовиков, автобусов, двигателей и спецтехники.

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