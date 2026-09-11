В Москве продают уникальную Волгу — «догонялку» с 5,5-литровым мотором

За ГАЗ-24-34 Волга 1991 года выпуска с двигателем V8 просят 6 млн рублей

На столичном рынке классических автомобилей появилось предложение, которое наверняка привлечет внимание коллекционеров и любителей советского автопрома: на продажу выставлен седан ГАЗ-24-34 Волга 1991 года выпуска, созданный для нужд спецслужб СССР. Цена вопроса – 6 млн рублей.

Согласно объявлению, этот автомобиль представляет собой редчайшую модификацию, известную в узких кругах как «догонялка КГБ». Такие машины не продавались обычным гражданам – они поступали исключительно в распоряжение силовых ведомств для скрытого сопровождения, наблюдения и перехвата. Пробег выставленного экземпляра составляет всего 30 тыс. км, что делает машину такого возраста практически «капсулой времени».

«В этом году было проведено большое ТО с заменой всего, что пришло с негодность за время простоя, Все агрегаты исправны, машина на отличном ходу. Кузов в родной краске, все атрибуты на месте, включая пульт светомаскировки, блокировку багажника, механизмы быстрой смены номеров», – говорится в объявлении.

Главная техническая особенность ГАЗ-24-34 скрыта под капотом. Вместо стандартного гражданского мотора здесь установлен бензиновый двигатель V8 объемом 5,5 литра, позаимствованный у представительского лимузина ГАЗ-13 Чайка.

Этот агрегат выдает 195 л.с. и работает в паре с АКП. По меркам конца 1980-х – начала 1990-х годов это была действительно серьезная силовая установка, позволявшая тяжелому седану уверенно разгоняться и поддерживать высокую скорость на шоссе.

Однако внешне «догонялка» практически ничем не выдавала себя. Спецверсия сохраняла облик обычной Волги ГАЗ-24-10: скромный хром, стандартный кузов, отсутствие броских шильдиков.

Конспирация доходила до деталей: селектор автоматической коробки передач был стилизован под рычаг механической КП. В некоторых машинах даже сохранялись три педали, хотя две из них отвечали за торможение. Даже специалисту требовалось присмотреться, чтобы отличить служебную машину от гражданской.

Для того чтобы автомобиль с мощным V8 оставался управляемым на высоких скоростях, инженеры серьезно доработали шасси. ГАЗ-24-34 получил гидроусилитель руля, усиленные пружины и рессоры, а также более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости.

Всего таких машин было выпущено около 245 экземпляров за период с 1985 по 1993 год, и до наших дней в живом состоянии дожили единицы.