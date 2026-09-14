Москвич неожиданно переписал цены на свой доступный кроссовер: сколько он стоит?

«Москвич» сократил скидку на Москвич 3 2025 года выпуска до 260 тыс. рублей

Завод « Москвич» пересмотрел прямые скидки на свой кроссовер Москвич 3. С сентября машины 2025 года выпуска больше не продаются со скидкой 360 тыс. рублей, а для автомобилей 2026 года ее урезали на 100 тыс. рублей.

По сути, самая доступная модель марки подорожала. В зависимости от года производства прибавка к цене составила от 100 тыс. до 360 тыс. рублей, то есть от 5,2% до 22,6%.

Москвич 3

В действующем прайс-листе на прошлогодние кроссоверы прямой скидки нет вообще. «Стандарт Плюс Телематика» 2025 года выпуска оценен в 1 952 000 и 2 041 000 рублей, а «Комфорт Телематика» – в 2 175 000 рублей.

Иначе обстоят дела с машинами 2026 года: здесь скидка 260 тыс. рублей пока сохраняется. «Стандарт Плюс Телематика 2026» предлагается за 1 780 000 и 1 875 000 рублей, «Стандарт Телематика 2026» – за 1 780 000 и 1 890 000 рублей, «Комфорт Телематика 2026» – за 2 020 000 рублей.

На деле разница ощутима: покупателю прошлогодней версии теперь приходится выкладывать ту сумму, которую раньше закрывала скидка. Для версий 2026 года доплата скромнее, но тоже заметна – 100 тыс. рублей сверху.

Интерьер Москвич 3

Технически кроссовер не поменялся. Во всех комплектациях под капотом стоит один и тот же 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 136 л. с. и 200 Нм крутящего момента.

Трудится он в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. Привод, кстати, может быть только передним.

Ранее сообщалось, что обновить «Москвич 3» завод планирует в 2026 году. Что конкретно изменится в самой доступной модели бренда, представитель компании не уточнил, напомнив лишь, что «Москвич» использует широкий набор самых разных инструментов стимулирования продаж автомобилей.

О том, какие марки сейчас определяют расстановку сил на рынке, «За рулем» недавно разобрал.

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