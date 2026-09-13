Мотор, который не глохнет под водой: отличная разработка для внедорожников

Двигатель B20 от Renault и Geely выдает до 252 силы и имеет защиту IPX8

Совместное предприятие Horse Powertrain, которое собрали Renault Group и Geely, довело до серии 2,0-литровый двигатель B20. Агрегат писался под гибридные внедорожники, и одна его особенность реально выделяет мотор на фоне конкурентов – защита по стандарту IPX8. По сути, силовая установка продолжает работать, даже если погрузится в воду на глубину до 1,1 метра.

Четырехцилиндровая «четверка» рассчитана и на классические, и на подключаемые гибриды. Отдача зависит от версии: от 190 до 252 л.с. и от 300 до 380 Н·м. Весит агрегат около 130 кг.

Чтобы мотор выживал под водой, инженерам пришлось герметизировать электрические компоненты и датчики. Плюс в месте стыка двигателя с трансмиссией появилось специальное уплотнение.

Причем электроника сама понимает, когда машина уходит в брод. Блок управления в такой момент меняет отклик на педаль акселератора и, если нужно, срезает мощность – мотор работает с меньшей нагрузкой, пока внедорожник идет через воду.

Есть у B20 и внедорожная сторона. Производитель заявляет, что машина с этим двигателем способна брать подъемы до 100%, а это угол примерно 45 градусов. Такой результат обычно показывают только серьезно подготовленные внедорожники.

Про эффективность тоже не забыли. Двигатель трудится по циклу Миллера и обходится непосредственным впрыском топлива. Поршни и впускные каналы сделаны так, чтобы топливовоздушная смесь закручивалась интенсивнее.

Заявленный максимум термического КПД – 48,4%. Правда, речь про оптимальный режим, а не про всю шкалу нагрузок. У обычных бензиновых моторов этот показатель держится на уровне 25-30%, так что разница заметна.

Из лабораторных испытаний двигатель уже вышел. Первой серийной моделью с B20 стал флагманский внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 – там мотор работает в паре с трехступенчатой гибридной трансмиссией Horse.

Подробнее о новой модификации кроссовера Geely с полным приводом «За рулем» уже рассказывал.

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