Названы самые опасные песни для водителей: некоторые есть и в вашем плейлисте
Юристы из фирмы Trujillo Gonzalez Law Firm в августе 2026 года разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. Вывод получился неутешительным для тех, кто привык врубать погромче.
Из всего массива композиций отобрали 50 самых часто встречающихся и сравнили их между собой по темпу. Итоги опубликовало издание Vice.
Выяснилось: треки быстрее 120 ударов в минуту (BPM) идут рука об руку с ростом скорости, ослабленным вниманием и большим количеством ошибок за рулем.
Первое место досталось хиту Эда Ширана Shape of You, чей темп – 192 BPM. У композиции более пяти миллиардов прослушиваний на Spotify, и она встретилась в 24 из 30 изученных подборок.
В десятку наиболее рискованных для водителей песен вошли: Shape of You – Ed Sheeran (192 BPM), Hey Ya! – Outkast, Mr. Brightside – The Killers.
- Shape of You – Ed Sheeran (192 BPM)
- Wonderwall – Oasis (173 BPM)
- STAY – The Kid LAROI и Justin Bieber (169 BPM)
- Rebel Yell – Billy Idol (166 BPM)
- One Way or Another – Blondie (162 BPM)
- Happy – Pharrell Williams
- Hey Ya! – Outkast
- Don’t Stop Me Now – Queen
- Mr. Brightside – The Killers
- Locked Out of Heaven – Bruno Mars
Причем дело не только в скорости ритма. Свою роль играет и «танцевальность» мелодии: у Happy этот показатель составил 95%, у Locked Out of Heaven – 92%, у Hey Ya! – 91%. Такие треки тоже способны отвлекать от дороги.
Почему ритм влияет на водителя
Сам эффект юристы объясняют работой вегетативной нервной системы, которая управляет частотой сердечных сокращений. Вдобавок включается механизм ритмического увлечения – поведение человека синхронизируется с ритмом музыки.
Наиболее безопасным для вождения эксперты называют темп в диапазоне от 60 до 100 BPM.
Исследователи советуют следить за стрелкой спидометра в тот момент, когда прибавляете громкость, и прислушиваться к желанию отбивать ритм по рулю – если оно становится слишком сильным, это повод насторожиться.
О том, как техника меняет манеру вождения, «За рулем» рассказывал на примере BMW с управляемым заносом.
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