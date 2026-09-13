Названы самые опасные песни для водителей: некоторые есть и в вашем плейлисте

Shape of You Эда Ширана с темпом 192 BPM стала самой опасной песней для вождения

Юристы из фирмы Trujillo Gonzalez Law Firm в августе 2026 года разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. Вывод получился неутешительным для тех, кто привык врубать погромче.

Из всего массива композиций отобрали 50 самых часто встречающихся и сравнили их между собой по темпу. Итоги опубликовало издание Vice.

Выяснилось: треки быстрее 120 ударов в минуту (BPM) идут рука об руку с ростом скорости, ослабленным вниманием и большим количеством ошибок за рулем.

Первое место досталось хиту Эда Ширана Shape of You, чей темп – 192 BPM. У композиции более пяти миллиардов прослушиваний на Spotify, и она встретилась в 24 из 30 изученных подборок.

В десятку наиболее рискованных для водителей песен вошли: Shape of You – Ed Sheeran (192 BPM), Hey Ya! – Outkast, Mr. Brightside – The Killers.

Shape of You – Ed Sheeran (192 BPM)

Wonderwall – Oasis (173 BPM)

STAY – The Kid LAROI и Justin Bieber (169 BPM)

и Rebel Yell – Billy Idol (166 BPM)

One Way or Another – Blondie (162 BPM)

Happy – Pharrell Williams

Hey Ya! – Outkast

Don’t Stop Me Now – Queen

Mr. Brightside – The Killers

Locked Out of Heaven – Bruno Mars

Причем дело не только в скорости ритма. Свою роль играет и «танцевальность» мелодии: у Happy этот показатель составил 95%, у Locked Out of Heaven – 92%, у Hey Ya! – 91%. Такие треки тоже способны отвлекать от дороги.

Почему ритм влияет на водителя

Сам эффект юристы объясняют работой вегетативной нервной системы, которая управляет частотой сердечных сокращений. Вдобавок включается механизм ритмического увлечения – поведение человека синхронизируется с ритмом музыки.

Наиболее безопасным для вождения эксперты называют темп в диапазоне от 60 до 100 BPM.

Исследователи советуют следить за стрелкой спидометра в тот момент, когда прибавляете громкость, и прислушиваться к желанию отбивать ритм по рулю – если оно становится слишком сильным, это повод насторожиться.

О том, как техника меняет манеру вождения, «За рулем» рассказывал на примере BMW с управляемым заносом.

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