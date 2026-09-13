Знаменитое тюнинг-ателье неожиданно представило катер с необычной внешностью

Brabus представил роскошный катер Shadow 1000 XC Cross Cabin за 47 млн рублей

Brabus показал катер Shadow 1000 XC Cross Cabin, который уж точно не спутаешь с обычным плавсредством для прогулок на выходных. Внешне он скорее напоминает боевые суда, какие в американском кино 1980-х перевозили военных.

Выпускать новинку Brabus будет сам. К разработке немецкая компания подключила финскую Axopar – та как раз занимается прогулочными катерами.

По сути перед нами типичный продукт Brabus: мощное судно с аккуратно отделанной кабиной и массой премиальных опций. Корпус выкрашен в черный – тот же цвет марка активно использует, когда дорабатывает автомобили.

На деле интерьер готовы переделать под конкретного заказчика. Внутри помещаются 10−12 человек одновременно, хотя штатно спальных мест предусмотрено только два.

Покупателям предложат светодиодную атмосферную подсветку и двухцветные подводные светильники. За доплату можно взять еще пару спальных мест.

Длина судна – 11,6 метра. Управляют им из кабины через два многофункциональных 16-дюймовых дисплея. Что до безопасности, здесь есть система ночного видения, камеры кругового обзора, эхолот и радар.

Двигают катер два навесных мотора Mercury, по 500 л.с. каждый. Суммарно выходит 1000 л.с., и этого хватает для разгона до 111 км/ч.

Официальную презентацию проведут на Каннском яхтенном фестивале. Brabus Shadow 1000 XC Cross Cabin оценен в 557 000 долларов.

Впрочем, необычные превращения случаются и с машинами: про УАЗ Хантер в роли арт-объекта «За рулем» рассказывал.

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