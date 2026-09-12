УАЗ Хантер превратили в забавный арт-объект — как думаете, сколько простоит?
В Засвияжском районе Ульяновска на улице Автозаводской появился новый арт-объект – это настоящий УАЗ Хантер, превращенный в клумбу.
Установку этой оранжевой «автоклумбы» приурочили ко Дню города, который празднуется 13 сентября – Ульяновску исполняется 378 лет – и к 85-летию самого УАЗа, отмечающегося в 2026 году.
Место установки выбрано неслучайно: в свое время Автозаводская была одной из первых улиц Засвияжья, которое начали отстраивать именно со строительством завода, как квартал для работников.
Хантер-клумба появился как часть проекта «УАЗ: искусство движения», в рамках которого молодые творцы переосмысливают индустриальное наследие завода и преображают городскую среду. Предполагается, что клумба будет постоянным арт-объектом, послужит местом притяжения на долгие годы. Горожан и гостей города приглашают делать яркие фото на фоне «цветущего Хантера».
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