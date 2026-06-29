С этими машинами расстаются очень неохотно: рейтинг самых «верных» авто в России

«Автотека»: УАЗ Хантер стал лидером по сроку владения среди SUV в России

В России подвели итоги исследования, которое показало, какие внедорожники и кроссоверы их владельцы не спешат продавать. Средний срок, который такие машины проводят в руках первого хозяина, составил ровно пять лет. Причем почти 40% SUV (если быть точным – 39,8%) остаются у первоначального владельца дольше этого срока. Данные озвучил Андрей Тумкин, занимающий пост управляющего директора «Автотеки».

УАЗ Хантер

Абсолютным рекордсменом по «верности» владельцев оказался легендарный УАЗ «Хантер» – с ним расстаются в среднем лишь спустя 7,6 года. Почти так же преданы своим железным коням обладатели SsangYong Kyron, Great Wall Hover H5 и H3, а также трех моделей Suzuki – SX4, Grand Vitara и Jimny: все они задерживаются у хозяев на 7-7,4 года. Замыкают десятку самых «долгоиграющих» Opel Mokka, Mitsubishi ASX и SsangYong Actyon с результатом около 6,9 года. В выборку попали только те автомобили, которыми первый владелец пользовался не менее 365 дней.

«По сути, владельцы рамных внедорожников – самые привязанные к машине люди. Их покупают не для города, а для бездорожья и долгих путешествий, а значит, и эксплуатируют годами. К примеру, 63% первых хозяев УАЗ Hunter держат его дольше пяти лет, а каждый третий не продает его и через десять лет. Примерно те же цифры у SsangYong Kyron – 60% и 31%», – пояснил Тумкин.

Совсем другая картина в премиум-сегменте. Тут автомобили меняют как перчатки – в среднем раз в 3,7 года. Всего лишь четверть премиальных машин (24,8%) остается у первого хозяина на срок больше пяти лет, а до десятилетнего юбилея «доживают» и вовсе единицы – 4%. Впрочем, даже среди дорогих брендов находятся долгожители.

Лидирует по продолжительности владения Mercedes-Benz M-Класс: его владельцы не спешат с продажей 5,5 года. Чуть отстают Porsche Macan S (5,1 года), а также Jeep Grand Cherokee, Lexus GX, Mercedes-Benz M-Класс AMG и GL-Класс, Infiniti QX70 – все по 5 лет. Замыкают список Volvo XC60, Lexus RX и Porsche Cayenne S с показателем 4,9 года.

Что касается китайских машин, официально представленных в России, средний срок их нахождения у первого владельца составляет 3,6 года. При этом доля тех, кем владеют больше пяти лет, – 19,6%, а больше десяти – всего 5,9%. Наибольшую преданность вызывают Great Wall Safe (7,5 года), Great Wall Hover H3 и H5 (по 7,4 года), BYD F3 (7,3 года), Great Wall Wingle (7,2 года) и Chery Amulet (A15) (7,1 года). В десятку также попали Haima 3, Geely MK, Chery Fora (A21) и Great Wall Hover.

Для справки: если смотреть на весь российский автопарк в целом, средний срок владения у первого хозяина – 5,4 года. Доля машин, которые находятся в одних руках дольше пяти лет, составляет 43%, а дольше десяти – 13%.

О самых дорогих внедорожниках-долгожителях «За рулем» ранее подробно рассказывал.