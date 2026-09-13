Хотел заправить в канистру — отказали! Законно или нет?
Заправочные станции не имеют права отказывать автомобилистам в заправке бензина в канистры, объяснили в Роспотребнадзоре.
Источник указывает, что по этому вопросу в ведомстве высказались еще летом, на предыдущем витке топливного кризиса. Поводом послужило обращение водителя из Санкт-Петербурга, который покупал топливо для мотоблока и триммера: ему залили в канистру всего несколько литров, после чего остановили отпуск, сославшись на устный запрет руководства. Роспотребнадзор разъяснил, что подобные распоряжения не могут приводить к ущемлению прав потребителей.
Собственнику АЗС было вынесено предостережение, а автомобилистам, столкнувшимся с такими ситуациями, рекомендуется обращаться в суд. На самом деле, в законе есть только одно ограничение относительно отпуска топлива: его нельзя наливать в стеклянную тару. А в сертифицированную канистру – можно.
Ранее «За рулем» рассказал, сколько топлива стоит запасать впрок.
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