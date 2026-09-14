Берем Солярис со вторички — стоит ли связываться?

Эксперт «За рулем» назвал главные проблемы седана Hyundai Solaris с пробегом

Недорогой и надежный седан с пробегом — рейтинг таких машин составил эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Если бюджет на покупку машины составляет лишь (всего-то) миллион, а новую Гранту не хочется, стоит обратить внимание на вторичный рынок – здесь есть модели, которые по-праву ценились новыми и не растеряли реноме с возрастом. Среди корейских моделей оптимальным будет Hyundai Solaris второго поколения, считает эксперт. Да, толщина краски тут невысокая (как и износостойкость) интерьера, а багажник и задний ряд теснее, чем у Поло и Весты.

Однако с общей надежностью у Соляриса порядок. Другое дело, что на ряд моментов нужно обратить внимание сразу, в момент выбора такого автомобиля с пробегом...

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– За миллион можно купить автомобиль 2017-2018 года выпуска. Большинство Солярисов на рынке с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 123 л.с. В целом двигатель семейства Gamma надежен, но одну вещь обязательно нужно проверить. А именно наличие задиров на стенках цилиндров. Появляются они из-за близкого расположения нейтрализатора к выпускному коллектору. При его разрушении частички могут улетать в цилиндры.

Гораздо реже встречается двигатель 1.4 (100 л.с.) серии Kappa. Из проблем можно отметить склонность к масложору и большую вибронагруженность.

Почти все автомобили на рынке с шестиступенчатой автоматической коробкой. Гидромеханика A6GF1 весьма надежна при соблюдении регламента обслуживания. При грязной рабочей жидкости быстро выходит из строя гидроблок. Встречаются автомобили и с механической коробкой. Но, как ни странно, лучше таких машин избегать: у механической коробки возможен преждевременный износ муфты включения первой и второй передачи.

Все описанные проблемы справедливы и для Kia Rio.

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