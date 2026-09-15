Полный привод, семь мест и цена ниже «китайцев»: новый японский минивэн уже в РФ

Honda Stepwgn в версиях Air и Spada предлагаются в РФ с ценой от 2,8 млн рублей

Ассортимент машин, доступных россиянам по параллельному импорту, пополнился семиместным минивэном Honda Stepwgn. На классифайдах он появился сразу в двух исполнениях – упрощенном Air и более богатом Spada. При ввозе под заказ цены начинаются от 2 800 000 рублей.

Чем Spada отличается от Air? Прежде всего внешностью: другой рисунок светодиодных фар, хромированные элементы на кузове, решетка радиатора покрупнее. Салон в этом исполнении отделан эко-кожей, а на колесах стоят более крупные литые диски.

Honda Stepwgn

Кстати, российские продавцы чаще всего предлагают именно Spada. За 2 800 000 рублей привезти такой минивэн под заказ готовы сразу несколько владивостокских компаний. В оснащении, как правило, кожаная отделка интерьера, кожаный мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, климат-контроль, электростеклоподъемники, электропривод зеркал и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Чуть дороже – за 2 850 000 рублей – новый Honda Stepwgn Spada предлагают привезти в Обнинске и Горно-Алтайске. Поставка в Новосибирске обойдется минимум на 50 тыс. рублей дороже. А вот более доступный Air с тканевым салоном и упрощенным оснащением можно взять из наличия в Иркутске за 2 730 000 рублей.

За 2 850 000 рублей Spada из наличия продают в Сосновоборске Красноярского края. Уже растаможенный автомобиль в том же исполнении стоит 2 950 000 рублей во Владивостоке, 3 170 000 – в Уссурийске, 3 190 000 – в Хабаровске, 3 250 000 – в Омске, 3 320 000 – в Анапе и 3 350 000 рублей – в Краснодаре.

Honda Stepwgn

В наличии машина есть и в Новокузнецке, Уссурийске, Москве, подмосковном Одинцово, Ангарске, Ульяновске и ряде других городов. Ценник на самые дорогие экземпляры доходит до 4 000 000 рублей.

Конкуренты, техника и другие новинки рынка

Для сравнения: китайский семиместный кроссовер Geely Okavango по «прайсу» стоит минимум 3 864 990 рублей. GAC GS8 с трехрядным салоном – от 4 799 000 рублей. А выпускаемый в Калуге Tenet T8 в «прошлогодних» комплектациях без учета скидок продается минимум за 3 630 000 рублей.

Технически все предлагаемые в России Stepwgn одинаковы. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 сил в связке с бесступенчатым вариатором. Привод – передний либо полный.

Похожие по формату машины «За рулем» недавно сравнил в одном тесте — Geely Okavango, Тенет T8 и Москвич М90.