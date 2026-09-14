Новейший Lexus ES уже в России: актуальные цены и комплектации

Lexus ES 2026: продажи в РФ по параллельному импорту из КНР, цены от 7,9 млн руб

Гибридный Lexus ES нового поколения вышел на российский рынок. Машины 2026 года выпуска в исполнении 300h обнаружены сразу в нескольких крупных столичных дилерских центрах. Везут их из Китая – по уже привычной схеме параллельного импорта. Сколько просят? От 7,9 до 8,2 млн рублей.

Lexus ES

Комплектация и технические характеристики

Снаружи новинка сильно напоминает концепт LF-ZC, который японцы показали еще в 2023 году. Внутри – почти никаких физических кнопок: управлять большинством функций приходится через 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Lexus ES

В опциях – двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Mark Levinson, кресла с подогревом и вентиляцией, камеры кругового обзора и проекционный экран.

Под капотом – двухлитровый бензиновый двигатель в паре с электромотором. Суммарная отдача обоих агрегатов – 197 л. с. Работает все это с электромеханическим вариатором e-CVT, а тяга идет на передние колеса.

Цены в Китае и электрическая версия

Для китайского рынка продажи четырехдверки открылись еще весной 2026 года. Минимальный ценник там – 299,9 тыс. юаней, что по курсу на 14 сентября 2026 года равно примерно 3,8 млн рублей.

Совсем скоро в Китае стартуют продажи электрической модификации ES. Покупателям предложат две версии – мощностью от 224 до 342 л. с. Запас хода у такой машины может доходить до 707 км.

Lexus ES

О том, какие перемены переживают седаны Lexus, «За рулем» рассказал на примере обновленного флагмана LS.