Крупный седан Lexus пережил самое крупное обновление за десять лет: подробности

Lexus LS получил более прочный кузов и гибрид: цены от 7,86 млн рублей

Поколение Lexus LS, которое продается сегодня, появилось почти десять лет назад. За эти годы Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series – главные соперники японского седана – успели пережить не одну глубокую модернизацию. Lexus же, напротив, ограничивался точечными правками. Отказываться от такого подхода в компании не собираются и теперь.

Lexus LS

Новый LS показали в Японии: цены стартуют с 14,14 млн иен, то есть примерно 7,86 млн рублей по текущему курсу. В конструкцию кузова добавили дополнительные усилители, а заднюю подвеску и зону багажника сделали прочнее. По словам японского производителя, это скажется на управляемости и комфорте.

Lexus LS

Зато 3,4-литровый битурбированный двигатель, выдававший до 420 л.с. и работавший в паре с 10-ступенчатым автоматом, у флагманского седана забрали. Теперь LS бывает только с гибридной установкой: 3,5-литровый безнаддувный мотор плюс два электродвигателя. Суммарная отдача – до 354 л.с., при этом на высокоскоростных поворотах машина держится уверенно.

На фоне прямых конкурентов Lexus LS почти не поменялся. Хотя именно эти доработки стали для модели одними из самых масштабных за последние десять лет.

Интерьер Lexus LS

Про обновления знакомых моделей «За рулем» рассказывал — например, один из кроссоверов недавно обзавелся полным приводом.

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