Тюнинг, который может лишить вас машины: о чем молчат любители больших дисков

Автоюрист Воропаев: нештатные колеса грозят штрафом и аннулированием регистрации

Желание поставить диски побольше, чтобы машина смотрелась выигрышнее, знакомо многим автовладельцам. Вот только у этой красоты есть оборотная сторона, о которой напомнил автоюрист Лев Воропаев.

Если диаметр колес отличается от того, что рекомендует завод-изготовитель, автомобиль вполне могут снять с учета – и это касается каждого, кто поменял размер без официального согласования, напоминает Pravda.Ru.

Как развивается ситуация, если инспектор заметит нештатные колеса? Сначала водителя привлекают к ответственности и вручают предписание об устранении нарушения. На исправление обычно отводят от трех до пяти дней – за этот срок нужно вернуть заводские колеса. Не успел привести машину в исходный вид – регистрацию аннулируют.

Правовая основа тут вполне конкретная: пункт 5 ПДД, где перечислены неисправности, запрещающие эксплуатацию автомобиля. С точки зрения закона колеса неподходящего размера попадают в эту категорию. Эксперты поясняют: дело в том, что изменение диаметра сказывается на работе тормозов и на устойчивости машины при поворотах.

Причем колеса – далеко не единственный повод для подобных последствий. Та же история с регистрацией может произойти при установке любого оборудования, не согласованного с ГАИ и заводом. В их числе нештатный выхлоп, замена оптики или светотехники, а также спецсигналы.

Чтобы спокойно ездить на больших дисках, придется пройти легализацию: обратиться в сертифицированную испытательную лабораторию, получить заключение о безопасности и зарегистрировать изменения в ГАИ.

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