Взяли на тест Волгу К40 — как она едет?

Эксперт «За рулем» рассказал, как ведет себя на ходу новый кроссовер Volga К40

Новый кроссовер Volga К40 «разложил по полочкам» в новой статье эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин.

Он напомнил, что K40 – это фактически обновленный Geely Atlas, в Китае как Boyue L. Внешне от прежней версии он отличается, прежде всего, кардинально пересмотренной передней частью: вместо узких «бойниц» головной светотехники – фары более традиционного вида. Начальные версии Москвича идут с турбомотором 1.5 (147 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

А на вершине – полноприводные машины с 2-литровым турбомотором (200 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом Aisin TG‑81SC. Как себя чувствует такая Волга К40 в городском потоке?

Илья Хлебушкин, редактор «За рулем»:

– В салоне достаточно тихо. Гул шин досаждает только на покрытии с крупным зерном. Двигатель при разгонах не кричит, а скорее напоминает о себе, однако на скорости 130 км/ч ветер начинает посвистывать в районе стоек. Подвеска старательно сглаживает ямы и «лежачих полицейских», на разбитой грунтовке работает уверенно, без пробоев. Крены логичные, раскачки нет даже с загрузкой.

Управляемость понятная, но спокойная: автомобиль выполняет то, что от него просят. Быстро проходить повороты Волга умеет, хотя и не подзуживает – приятнее ехать размеренно.

Полная информация о новом кроссовере Волга К40 – в тест-драйве «За рулем»!