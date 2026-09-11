Новый российский кроссовер от 2,48 млн — первые впечатления
История развивается по спирали. Горьковские автомобили когда-то начинались с лицензионного Форда-А, а сейчас все новые Волги имеют в своей основе автомобили Geely и инженерные решения, разработанные в том числе шведами из Volvo.
Кроссовер K40 – суть обновленный Geely Atlas (в Китае – Boyue L). От прежнего он отличается полностью перекроенным передком и иной кормой. Вместо интегрированных в решетку узких фар – более традиционная светотехника.
Интерьер
За водительской дверью с обычной ухватистой ручкой – интерьер от дореформенного Атласа, разве что с иным логотипом на руле. Передняя панель – с вертикальным дисплеем медиасистемы на 13,2 дюйма (а не 15,4). Кнопка «аварийки» – единственная настоящая, всё остальное – экранный квест.
Функций Android Auto и CarPlay нет: для вывода навигации на дисплей приходится зеркалить смартфон через приложение CarbitLink.
Приборный экран – не образец читаемости, выручает отличная проекция на лобовое стекло. Водительское кресло удобное, а вот рулю не помешало бы увеличить диапазон регулировки по вылету. В работу авторежима климата приходится вмешиваться, а стекло правой двери в зоне зеркала в ливень запотевает.
Сзади просторно, двери распахиваются гостеприимно, но диван не регулируется. Включить подогрев через меню медиасистемы придется просить попутчиков с переднего ряда (длительность – от пяти минут до бесконечности).
Агрегаты
Техника знакомая. Начальные версии – с турбомотором 1.5 BHE‑15EFZ (147 л. с.), семиступенчатым роботом 7DCT300 с мокрыми сцеплениями и передним приводом.
Более дорогие (от 3,6 млн рублей) полноприводные кроссоверы оснащены двухлитровым турбомотором JLH‑4G20TDJ (200 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin TG‑81SC. Это та машина, за которой стоит ехать к дилеру.
Нефиксируемый селектор своеобразен: двигать его надо по два раза, чтобы переключиться с D на R и обратно. Привыкаешь, но первое время спотыкаешься.
Сама коробка работает образцово: передачи перебирает быстро и плавно. Тягой и торможением управлять удобно.
Как едет?
В салоне достаточно тихо. Гул шин досаждает только на покрытии с крупным зерном. Двигатель при разгонах не кричит, а скорее напоминает о себе, однако на скорости 130 км/ч ветер начинает посвистывать в районе стоек.
Подвеска старательно сглаживает ямы и «лежачих полицейских», на разбитой грунтовке работает уверенно, без пробоев. Крены логичные, раскачки нет даже с загрузкой.
Управляемость понятная, но спокойная: автомобиль выполняет то, что от него просят. Быстро проходить повороты Волга умеет, хотя и не подзуживает – приятнее ехать размеренно.
Итого
Волга K40 вполне сбалансирована: комфортна, неплохо управляется. Производит впечатление машины без провалов по ходовым качествам и с минимумом таковых по эргономике. Не худший вариант для возрождения фамилии.
Волга K40
- Разгон 0–100 км/ч, с 9,2/8,6*
- Макс. скорость, км/ч 185/210
- Длина / ширина / высота / база, мм 4678 / 1900 / 1705 / 2760
- Дорожный просвет, мм 215
- Объем багажника, л 650–1610
- Снаряженная масса, кг 1646/1800
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 270 Н·м при 3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 200 л. с. при 4500 об/мин, 325 Н·м при 1800 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7 / полный привод, А8
- Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 54
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,0 / 8,1
*1.5Т/2.0Т
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