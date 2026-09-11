Новый российский кроссовер от 2,48 млн — первые впечатления

Кроссовер Волга K40: тест-драйв, цены, комплектации

История развивается по спирали. Горьковские автомобили когда-то начинались с лицензионного Форда-А, а сейчас все новые Волги имеют в своей основе автомобили Geely и инженерные решения, разработанные в том числе шведами из Volvo.

Кроссовер K40 – суть обновленный Geely Atlas (в Китае – Boyue L). От прежнего он отличается полностью перекроенным передком и иной кормой. Вместо интегрированных в решетку узких фар – более традиционная светотехника.

Волга K40. Цена в России от 2 849 000 ₽

Интерьер

За водительской дверью с обычной ухватистой ручкой – интерьер от дореформенного Атласа, разве что с иным логотипом на руле. Передняя панель – с вертикальным дисплеем медиасистемы на 13,2 дюйма (а не 15,4). Кнопка «аварийки» – единственная настоящая, всё остальное – экранный квест.

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Функций Android Auto и CarPlay нет: для вывода навигации на дисплей приходится зеркалить смартфон через приложение CarbitLink.

У приборного экрана меняется только наполнение боковых панелей. В экран «зашиты» даже настройка зеркал и пресеты режимов движения.

Уютную атмосферу создает динамическая подсветка на передней панели.

Приборный экран – не образец читаемости, выручает отличная проекция на лобовое стекло. Водительское кресло удобное, а вот рулю не помешало бы увеличить диапазон регулировки по вылету. В работу авторежима климата приходится вмешиваться, а стекло правой двери в зоне зеркала в ливень запотевает.

Кресло – с вентиляцией и регулировкой длины подушки. Сзади – подлокотник, боковые светильники, USB, дефлекторы и вид на небо через панорамную крышу.

Сзади просторно, двери распахиваются гостеприимно, но диван не регулируется. Включить подогрев через меню медиасистемы придется просить попутчиков с переднего ряда (длительность – от пяти минут до бесконечности).

Агрегаты

Техника знакомая. Начальные версии – с турбомотором 1.5 BHE‑15EFZ (147 л. с.), семиступенчатым роботом 7DCT300 с мокрыми сцеплениями и передним приводом.

Двухлитровый мотор – китайская версия двигателя Volvo B4204T23 с алюминиевым блоком, непосредственным впрыском, двумя фазовращателями, ременным приводом ГРМ.

Более дорогие (от 3,6 млн рублей) полноприводные кроссоверы оснащены двухлитровым турбомотором JLH‑4G20TDJ (200 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin TG‑81SC. Это та машина, за которой стоит ехать к дилеру.

Топливо – только АИ‑95.

Нефиксируемый селектор своеобразен: двигать его надо по два раза, чтобы переключиться с D на R и обратно. Привыкаешь, но первое время спотыкаешься.

Сама коробка работает образцово: передачи перебирает быстро и плавно. Тягой и торможением управлять удобно.

На ветровое стекло проецируется масса информации, включая дорожные знаки и обстановку на соседних рядах. Спидометр занижает скорость примерно на 3 км/ч.

Подстаканники и беспроводная зарядка – под рукой, но глянцевый пластик непрактичен. Хорошо забытое старое: козырьки из прозрачного цветного пластика когда-то были у советских автобусов.

Как едет?

В салоне достаточно тихо. Гул шин досаждает только на покрытии с крупным зерном. Двигатель при разгонах не кричит, а скорее напоминает о себе, однако на скорости 130 км/ч ветер начинает посвистывать в районе стоек.

Подвеска старательно сглаживает ямы и «лежачих полицейских», на разбитой грунтовке работает уверенно, без пробоев. Крены логичные, раскачки нет даже с загрузкой.

Багажник большой, с двухуровневым полом, подсветкой и крючками. На шторке и розетке сэкономили.

Управляемость понятная, но спокойная: автомобиль выполняет то, что от него просят. Быстро проходить повороты Волга умеет, хотя и не подзуживает – приятнее ехать размеренно.

Итого

Волга K40 вполне сбалансирована: комфортна, неплохо управляется. Производит впечатление машины без провалов по ходовым качествам и с минимумом таковых по эргономике. Не худший вариант для возрождения фамилии.

Сзади номерной знак переехал с двери багажника на бампер, но дверь фактически заходит на него, и если кто-то въедет сзади, менять придется обе детали.

Волга K40

Разгон 0–100 км/ч, с 9,2/8,6*

9,2/8,6* Макс. скорость, км/ч 185/210

185/210 Длина / ширина / высота / база, мм 4678 / 1900 / 1705 / 2760

4678 / 1900 / 1705 / 2760 Дорожный просвет, мм 215

215 Объем багажника, л 650–1610

650–1610 Снаряженная масса, кг 1646/1800

1646/1800 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 270 Н·м при 3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 200 л. с. при 4500 об/мин, 325 Н·м при 1800 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 270 Н·м при 3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 200 л. с. при 4500 об/мин, 325 Н·м при 1800 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7 / полный привод, А8

передний привод, Р7 / полный привод, А8 Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 54

АИ‑95 / 54 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,0 / 8,1

*1.5Т/2.0Т





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