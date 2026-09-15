Популярный кроссовер Mitsubishi масштабно обновился и подешевел

Mitsubishi представила обновленный Eclipse Cross с ценой от 3,2 млн рублей

Европейская линейка Mitsubishi Eclipse Cross обновилась – правда, перемены заметны не снаружи, а внутри техники. О характеристиках электрокроссовера рассказала пресс-служба японской марки: доработки коснулись только технической части.

Самое интересное для покупателей – появление начальной модификации. Ее батарея рассчитана на 67 кВт·ч, чего хватает на 472 км пути без подзарядки. С учетом скидки такой автомобиль предлагают от €32 990, то есть примерно за 3,2 млн рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross

До сих пор в Европе Eclipse Cross продавали только с аккумулятором на 87 кВт·ч, и стоил он минимум €45 690 – почти 4,5 млн рублей. На смену этой версии пришла другая: с батареей на 89 кВт·ч и запасом хода до 650 км. Сколько за нее попросят, в компании пока не назвали.

Не остался в стороне и мотор: его отдачу подняли с 215 до 220 л.с. Быстрая зарядка положена обеим модификациям – пополнить батарею с 15 до 80% можно за 24 и 28 минут соответственно.

Mitsubishi Eclipse Cross

Технически машина – родственник Renault Scenic E-Tech, а выпуск налажен на заводе во Франции. Какое-то время российские дилеры активно завозили Eclipse Cross к нам по схеме параллельного импорта, вот только поставляли исключительно версии с ДВС.

О другом новом автомобиле, который уже добрался до России, «За рулем» уже рассказывал.