В России начали продавать крупный флагманский седан Hyundai: цена удивит

Российские дилеры продают Hyundai Grandeur из наличия с ценой от 6,89 млн рублей

Новинка от Hyundai добралась до российского рынка – правда, купить Grandeur пока можно только в Москве. За седан просят от 6 890 000 до 6 990 000 рублей. Ждать поставки, кстати, не придется: машины уже стоят у дилера.

Hyundai Grandeur

Все выставленные на продажу экземпляры – гибриды. Под капотом 1,6-литровая турбо-«четверка», а электромотор встроен прямо в 6-ступенчатый автомат. В сумме такая связка выдает 230 л.с., причем привод предусмотрен исключительно передний.

Интерьер Hyundai Grandeur

Внешность седьмого поколения построена на двухъярусной схеме. Верхняя горизонтальная полоса, по задумке авторов, повторяет границу рассвета, разделяющую день и ночь; задний фонарь сделан в том же форм-факторе. Эта бесшовность элементов, по сути, и стала главным лейтмотивом облика.

Внутри центральная консоль избавлена от селектора выбора режима движения – его перенесли на рулевую колонку. Рулевое колесо отсылает к односпицевой «баранке» первого Grandeur, а его компоновку оптимизировали под водителя. Климат и настройки комфорта вынесены на сенсорный экран, зато функции мультимедиа продублированы физическими клавишами.

О другом популярном автомобиле, который тоже масштабно обновился, «За рулем» уже рассказывал.

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