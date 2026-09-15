В России начали продавать крупный флагманский седан Hyundai: цена удивит
Новинка от Hyundai добралась до российского рынка – правда, купить Grandeur пока можно только в Москве. За седан просят от 6 890 000 до 6 990 000 рублей. Ждать поставки, кстати, не придется: машины уже стоят у дилера.
Все выставленные на продажу экземпляры – гибриды. Под капотом 1,6-литровая турбо-«четверка», а электромотор встроен прямо в 6-ступенчатый автомат. В сумме такая связка выдает 230 л.с., причем привод предусмотрен исключительно передний.
Внешность седьмого поколения построена на двухъярусной схеме. Верхняя горизонтальная полоса, по задумке авторов, повторяет границу рассвета, разделяющую день и ночь; задний фонарь сделан в том же форм-факторе. Эта бесшовность элементов, по сути, и стала главным лейтмотивом облика.
Внутри центральная консоль избавлена от селектора выбора режима движения – его перенесли на рулевую колонку. Рулевое колесо отсылает к односпицевой «баранке» первого Grandeur, а его компоновку оптимизировали под водителя. Климат и настройки комфорта вынесены на сенсорный экран, зато функции мультимедиа продублированы физическими клавишами.
О другом популярном автомобиле, который тоже масштабно обновился, «За рулем» уже рассказывал.
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