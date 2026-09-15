В суровый песчаный подъем на Tenet T8 — заедем или нет?

«За рулем» рассказал, как ведет себя на бездорожье полноприводный Tenet 8

На сравнительном тест-драйве «За рулем» побывали три 7-местных кроссовера – Tenet T8, Москвич М90 и Geely Okavango.

Машины семейные, поэтому вылазки на природу на таких – не редкость. Ввиду того, что Geely Okavango переднеприводный, состязания на песчаном бездорожье, в основном, свелись к схватке Tenet T8 и Москвича М90. Кузова обеих машин оформлены «по-легковому» – никакой особой защиты бортов и довольно внушительные свесы. Однако у Тенета есть несколько заметных отличий от московской машины.

Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:

– Он на два центнера легче, у него лучше геометрическая проходимость, что несколько развязывает водителю руки. Для сложных условий здесь на один режим больше: к «Снегу» и «Бездорожью» добавили «Грязь». Но оптимальным для песка оказался универсальный внедорожный, в остальных машина вяло реагирует на газ и вязнет... В подъем Tenet взбирается увереннее Москвича – сказывается меньшая масса.

А вот откат машины под горку при остановке в режимах D и R – это ненормально. Как и то, что после пяти-шести штурмов холма высветилась ошибка перегрева роботизированной коробки передач. Мы даже не успели «насладиться» появившимся характерным запахом.

С другой стороны, с невеликими 175 мм дорожного просвета Tenet оказался по этому параметру лидером сравнения. И в целом на легком бездорожье машина чувствует себя уверенно – главное, не забывать, что по большей части это все-таки «городской житель». При этом авантюрного духа он все же не чужд: одним из пунктов «русификации» модели была подготовка под установку фаркопа уже в базовом оснащении.

Все нюансы сравнения Tenet T8, Москвича М90 и Geely Okavango – в тест-драйве «За рулем»!