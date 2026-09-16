Новый Audi Q7 продавать в России: когда привезут и сколько будет стоить?

Audi Q7 нового поколения поступит в Россию с ценами от 18,7 млн рублей

Новое поколение Audi Q7 российские дилеры рассчитывают вывести на рынок до конца 2026 года. Машины поедут к нам по схеме параллельного импорта.

Audi Q7

Первые «живые» экземпляры, встанут в салоне уже в декабре. Речь о версии с трехлитровым дизельным мотором, который дополнен электрическим компрессором и стартер-генератором. Отдача такого агрегата – 245 л. с. Прайс стартует с 18 653 760 руб. и доходит до 19 847 160 руб. Чтобы забронировать кроссовер, придется внести 10% от общей суммы.

Audi Q7

Есть планы на поставки Q7 и у дилерской структуры «Авилон». Правда, там не взялись назвать даже ориентировочные цены. «Финальная стоимость будет зависеть от многих факторов, в том числе логистических», – пояснил представитель компании.

Мировая премьера нового Q7 прошла в июне 2026 года. После смены поколений модель заметно перерисовали снаружи, а салон предлагается в пяти-, шести– или семиместной компоновке. Из любопытного – огромный изогнутый OLED-дисплей, объединяющий приборку и мультимедиа.

Интерьер Audi Q7

Дизельные моторы, между прочим, не единственный вариант. Под капотом может стоять и 2,9-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом: 429 л. с. при максимальном крутящем моменте 599 Н·м. Тем, кому хочется погорячее, адресован спортивный SQ7 с четырехлитровым битурбированным V8 – 591 л. с. и 800 Н·м крутящего момента.

О том, как новые кроссоверы попадают на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.