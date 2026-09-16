В РФ привезли новый американский кроссовер с ценой «китайца»: сколько просят?

Jeep Avenger из ближайших поставок в Россию предлагается с ценой 2,8 млн рублей

Россияне получили возможность приобрести компактный кроссовер Jeep Avenger. Кроссоверы сейчас чаще всего предлагают под заказ, а не из наличия в салоне.

Jeep Avenger

Один из московских дилеров уже определился со стартовой ценой на автомобиль из ближайших поставок – 2,8 млн рублей. Столько просят за Avenger в классическом черном цвете.

Jeep Avenger

Оснащение при этом довольно богатое. Покупатель получает адаптивный круиз-контроль, ассистент поддержания полосы движения, систему экстренного торможения, распознавание дорожных знаков и функцию контроля состояния водителя.

Внутри предусмотрены подогрев передних сидений, комбинированная тканево-кожаная обивка и автоматически затемняющееся внутреннее зеркало.

Интерьер Jeep Avenger

Мотор, впрочем, безальтернативный: трехцилиндровый агрегат объемом 1,2 литра мощностью 100 лошадиных сил. Трудится он в паре с автоматической коробкой передач, привод – передний.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о кроссовере Mitsubishi, который обновился и заметно подешевел.

Бренд года «За рулем» Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» проводится ежегодно. Наша миссия: помочь вам в выборе товара в условиях присутствия на рынке контрафактной продукции. ПРОГОЛОСУЙТЕ за бренды, которым доверяете вы!