Полный привод, автомат, мощный мотор — новый российский кроссовер уже в продаже

Tenet начал поставки дилерам кроссовера T9 с ценами от 3,95 млн рублей

Дилерские центры Tenet начали получать флагманский кроссовер T9. О старте поставок сообщила сама компания.

Первым на рынок выходит пятиместный вариант, чуть позже к нему добавится трехрядная модификация. Покупателям предлагают две комплектации: базовая обойдется от 3,95 млн рублей, топовая – от 4,3 млн, причем это цены без учета спецпредложений. Собирают машину по полному циклу в Калужской области – на автозаводе холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Tenet T9

Технические характеристики Tenet T9

По сути, T9 – это локализованная в России версия китайского Chery Tiggo девятой серии. Габариты такие: 4810 мм в длину при колесной базе 2800 мм. Багажник в обычном состоянии вмещает 402 л, а при сложенных сиденьях объем растет до 2065 л.

Под капотом стоит двухлитровый турбомотор: 245 л. с. и 375 Нм крутящего момента, трудится он в паре с восьмиступенчатым классическим автоматом. До сотни кроссовер разгоняется за 9,3 секунды. Полный привод получил семь режимов движения.

Подвеска полностью независимая – стойки Макферсон спереди и многорычажная схема сзади, плюс стабилизаторы поперечной устойчивости. В конструкции, кстати, применяются детали из алюминиевого сплава.

Комплектации и оснащение салона Tenet T9

Внутри используются вставки под древесный шпон и микрозамша, а цвет отделки зависит от выбранной версии. Уже в стартовой «Прайм» на передней панели красуются цифровая приборка с бортовым компьютером на 10,3 дюйма и 15,6-дюймовый сенсорный дисплей.

Там же – восемь аудиодинамиков, электрорегулировки кресел водителя и пассажира, память настроек наружных зеркал, акустические передние стекла и ветровое стекло. Панорамная крыша со сдвижным люком и атмосферная подсветка салона синхронизируются с музыкой или выбранным режимом движения.

Начальная версия располагает двухзонным климат-контролем с отдельной регулировкой обдува для каждого ряда, шестью подушками безопасности, парктрониками спереди и сзади, системой панорамного обзора на 540 градусов и контролем давления и температуры в шинах. Зимний пакет – это подогрев всех сидений, руля, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя. На заводе кузов и скрытые полости обрабатывают воском, а днище дополнительно защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Версия «Ультра» дороже и богаче: проекционный дисплей, беспроводная зарядка до 50 Вт с охлаждением, вентиляция и массаж передних сидений, расширенные электрорегулировки водительского кресла и регулировка поддержки для ног переднего пассажира. Сюда же входят голосовое управление, 14 динамиков, семь подушек безопасности и 12 электронных ассистентов комплекса ADAS.

О другом внедорожнике, который метит в премиум-сегмент, «За рулем» уже рассказывал.

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