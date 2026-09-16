Новый кроссовер Mitsubishi из ОАЭ предлагают как альтернативу китайским моделям

Японский Mitsubishi Eclipse Cross в России можно найти по цене от 3,2 млн рублей

В России на классифайдах предлагают купить новый кроссовер Mitsubishi японской сборки. Речь идет о модели Eclipse Cross, которую по параллельному импорту привозят из ОАЭ.

Mitsubishi Eclipse Cross

Для тех, кто ищет понятный и практичный автомобиль без избытка сложной электроники, это предложение может стать достойной альтернативой наводнившим рынок «китайцам».

Согласно объявлениям на классифайдах, реалистичные цены на эти машины с учетом доставки стартуют от 3 200 000 рублей. За эти деньги под заказ во Владивостоке предлагают переднеприводный Eclipse Cross 2026 года выпуска в ближневосточной спецификации.

Из ОАЭ везут версии с 1,5-литровым турбомотором и вариатором – они адаптированы к жаркому климату, но в целом подходят и для России.

Mitsubishi Eclipse Cross

Уже в базовой комплектации кроссовер может похвастать неплохим набором опций: мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный руль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, камера заднего вида, люк и 18-дюймовые диски. За 3 250 000 рублей аналогичную машину с передним приводом можно заказать в Ижевске, Самаре, Тюмени и Москве. В Санкт-Петербурге доставка обойдется на 40 тысяч дороже, а в Новосибирске и Подмосковье – от 3 350 000 рублей.

Машины есть и в наличии, но стоят дороже. К примеру, в Москве новый кроссовер в не самой богатой комплектации с тканевым салоном и обычным «ручником» выставлен за 3 599 000 рублей. А за топовую версию с кожаным салоном, полным приводом и двухзонным климатом в Санкт-Петербурге просят 3 970 000 рублей, в Нижнем Новгороде – 4 179 000 рублей.