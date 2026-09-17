Toyota выпустит самый мощный Land Cruiser в истории: сколько он будет стоить?

Toyota Land Cruiser получит гибрид i-Force Max на 457 сил от Lexus LX700h

Главная перемена в обновленном Land Cruiser касается силовой установки. Турбированный V6, который стоял там раньше, уступает место гибриду i-Force Max – такую же схему японцы уже обкатали на Lexus LX700h. Внутри нее 3,5-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, встроенный электромотор и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Цифры получились внушительные: 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Такой отдачи у Land Cruiser еще не было – перед нами самый мощный вариант за всю историю модели.

Toyota Land Cruiser 300

Правда, для тех, кто не готов к гибриду, альтернатива сохраняется. Это 3,3-литровый турбодизель V6 мощностью 304 л.с.

Переход на электрифицированную схему отразится и на кошельке покупателя. По предварительным данным, за комплектацию HEV ZX придется отдать 9 801 000 иен – примерно 5,27 млн рублей, а за HEV GR Sport – 10 200 300 иен (5,48 млн рублей). Обе версии подорожают ориентировочно на 2 365 000 иен, то есть на 1,27 млн рублей, если сравнивать с прежними исполнениями.

Есть новости и по дизельной части. Как сообщает портал Creative Trend, новая комплектация GX с дизельным двигателем тоже станет дороже – ее цена составит 6 300 800 иен (3,4 млн рублей).

О том, какие перемены ждут новый Pajero, «За рулем» уже рассказывал.

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