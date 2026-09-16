Новый Pajero лишится запаски на задней двери — Mitsubishi объяснила причину

В новом Pajero запаску перенесли под днище и сделали заднюю дверь подъемной

Привычный для Pajero «рюкзак» на корме – запасное колесо на задней двери – в пятом поколении модели больше не появится. Mitsubishi официально объяснила, чем продиктован такой шаг, и заодно признала, что часть поклонников перемены не оценила.

Новый Pajero дебютировал в сентябре 2026 года. Запаску убрали под днище кузова, а задняя дверь из распашной боковой превратилась в подъемную. Именно этот элемент, если верить компании, и стал предметом отдельного разбирательства.

Mitsubishi Pajero

Главный специалист по продукту Mitsubishi Кунитоши Итагаки рассказал, что перед решением изучили, как владельцы реально пользуются внедорожником, и собрали отзывы клиентов.

Почему запаску убрали с задней двери

Выяснилось: сценарии использования давно вышли за пределы бездорожья. Многие держат Pajero как машину на каждый день, ездят по городу, а тяжелая распашная дверь с колесом в кожухе в такой жизни только мешает.

«Наши клиенты используют эту модель не только в экстремальных внедорожных условиях, но и в повседневной жизни. И в таких условиях, с точки зрения удобства использования, мы решили убрать запасное колесо с задней двери и разместить его под днищем», – пояснил Итагаки.

Mitsubishi Pajero

Доводов хватало и без городской эксплуатации. Запаска утяжеляла дверь, петли изнашивались быстрее, добраться до грузового отсека становилось труднее. Мешало колесо и буксировочному оборудованию с прочими аксессуарами, а на тесной парковке распахнуть дверь с висящей на ней запаской – отдельная головная боль.

Подъемная дверь и шестиугольник на корме

Зато у переноса нашелся приятный бонус. Подъемную заднюю дверь в Mitsubishi предлагают использовать как импровизированное укрытие на природе или как часть шатра.

Чтобы машина не потеряла связь с историей модели, дизайнеры добавили на заднюю дверь шестиугольный элемент – намек на прежнее место запаски. Главный дизайнер Норихико Йошимине уверен, что так автомобиль остается узнаваемым.

Правда, не все приняли перемены спокойно. Часть поклонников Pajero отнеслась к новшеству критично, а эксперты напоминают: доставать колесо из-под днища на бездорожье, да еще в грязи, будет куда сложнее.

О новом внедорожнике Geely, которому прочат превосходство над «Геликом», «За рулем» уже рассказывал.

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