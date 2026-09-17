Как правильно ухаживать за машиной осенью? Рекомендации эксперта

Максим Хаширов: для ухода за авто осенью нужны очистители стекол без аммиака

Непредсказуемая осенняя погода заставляет водителей чаще задумываться о том, чем приводить машину в порядок. По мнению автоэксперта Максима Хаширова, выручить здесь способен простой набор для самостоятельного ухода – собрать его можно из недорогих средств. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Что точно понадобится? Несколько полотенец из микрофибры – ими удобно протирать и кузов, и салон. Для стекол эксперт советует брать специальные составы, в которых нет аммиака: тогда и разводы не останутся, и глаза не будут раздражаться.

Отдельная история – дренажи, замки и вентиляционные решетки. Их, по словам Хаширова, продувают сжатым воздухом, поэтому стоит обзавестись компрессором либо баллончиком. Уплотнители и личинки замков от влаги защитит водоотталкивающий спрей, а с утренним инеем помогут справиться привычные щетка и скребок.

Пригодится и мелочь, о которой часто забывают: обычные салфетки или чистая ветошь, чтобы быстро протереть фары и номерные знаки прямо в дороге – выбросить их потом не жалко. Все эти приспособления стоят немного, зато позволяют держать автомобиль чистым весь сезон.

О том, как машина ведет себя на первом снегу, «За рулем» уже рассказывал.

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