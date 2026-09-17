Не каждый полный привод вытащит из сугроба: как выбрать правильный автомобиль?

Эксперты рассказали о принципах работы систем полного привода различных авто

С первым снегом городская дорога нередко превращается в полосу препятствий, и именно тогда выясняется, что далеко не каждый полный привод способен вытащить машину из сугроба. Разбираясь в этом вопросе, 110km.Ru выяснил: рекламные обещания и реальное поведение кроссовера на скользком покрытии совпадают далеко не всегда. Чаще всего нарекания касаются китайских моделей и свежих немецких кроссоверов, где электроника и конструктивные компромиссы порой играют против водителя.

Мировой автопром между тем массово переходит на электрические и гибридные машины с двухмоторным полным приводом (AWD), а это меняет саму архитектуру систем. Производители все чаще выбирают подключаемый полный привод: задняя ось включается только при пробуксовке. Схема дешевле и экономит топливо, однако на деле нередко подкидывает сюрпризы. У некоторых китайских кроссоверов электроника просто не успевает среагировать на скользкой дороге, а у ряда немецких моделей задняя ось подключается лишь при определенных условиях, из-за чего поведение машины становится непредсказуемым.

В новых электромобилях и гибридах вроде Mercedes GLC EV и BYD Atto 3 Performance полный привод реализован через два электромотора, а не через классический механический привод. Здесь все решают электроника и быстрая настройка режимов. Инженеры говорят прямо: железо – только половина дела, главная роль у программного обеспечения, которое управляет муфтами и распределяет момент между осями. Настроить эти алгоритмы под реальные условия – задача не из простых.

Именно поэтому у большинства китайских брендов режимы «грязь», «снег» или «песок» часто работают для галочки. Только отдельные марки, такие как Geely/ Belgee, Chery, BYD и Changan, действительно вкладываются в доводку систем, чтобы они помогали на сложных покрытиях. Все больше функций завязано на софт, а не на «железо». Hyundai Motor Group, например, перенес запуск собственной driver-assist системы на 2029 год – довести до ума такие вещи быстро не получается.

Даже у крупных брендов не все гладко. Audi, BMW и Mercedes-Benz постепенно ушли от классических схем с постоянным полным приводом и дифференциалами, теперь чаще встречаются облегченные решения с подключаемыми муфтами. Разница между системами разных марок и даже внутри одной линейки стала минимальной, и водитель часто не понимает, как именно работает привод, пока не попадет в сложную ситуацию. Например, у Mercedes GLC EV для Индии есть версия GLC 400 4Matic с двумя электромоторами, а у BYD Atto 3 Performance в Малайзии – полный привод, 449 л.с., 560 Нм и разгон до сотни за 4 секунды. Это иллюстрирует, куда движутся современные системы.

В городе и на даче полный привод часто оказывается лишним. Куда важнее высокий клиренс и хорошие зимние шины. Многие признаются: ни разу не пожалели об отсутствии полного привода, если машина на правильной резине и не боится бордюров. Безопасность в городе зависит не от количества ведущих колес, а от посадки и пассивной защиты кузова. В Канаде, например, у Toyota RAV4 Hybrid 2026 года полный привод стал стандартом, а бензиновая версия исчезла с рынка. Это отражает мировой тренд на универсализацию AWD в гибридах.

Справка 110km.Ru. Классический полный привод появился в экспериментах Land Rover и Audi: постоянное распределение момента между осями считалось эталоном надежности. Позже японцы и корейцы предложили более доступные схемы с подключаемыми муфтами. Сейчас китайские производители массово внедряют электромагнитные и электрогидравлические системы. В электромобилях полный привод реализуют отдельными моторами на каждой оси. Это дает мгновенный отклик, но требует сложной синхронизации и надежного софта. Например, по данным GlobalChinaEV, обновленный IM LS6 в Китае в версии Ultra с AWD разгоняется до сотни за 3,48 секунды и проезжает 750 км по CLTC. Современные электрические платформы умеют многое, но требуют точной настройки.

В российских условиях главный критерий – шины. Рисунок протектора должен быть одинаковым, износ – равномерным на всех колесах. Если этим пренебречь, электроника начинает ошибаться, а трансмиссия и тормоза изнашиваются быстрее. Для электромобилей нужны шины с маркировкой Extra load или High load – масса машины выше обычной. У Subaru Forester 2026 года полный привод остался стандартом во всех комплектациях. Это контрастирует с трендом на подключаемые схемы у других брендов.

Миф о том, что вариатор или автомат не дружит с полным приводом, не подтверждается практикой. Современные вариаторы, например Lineatronic на Subaru или агрегаты Toyota, выдерживают серьезные нагрузки, если не издеваться над машиной. Проблемы начинаются только при резких пробуксовках и неправильном обращении с педалями. Если водитель не умеет управлять в сложных условиях, электроника часто спасает ситуацию. Главное – не дергаться и довериться автоматике. Но если полный привод нужен только для галочки, а не для регулярных выездов на бездорожье, стоит подумать: оправданы ли расходы на обслуживание и ремонт сложных систем?

Трезвый подход к выбору машины для российских дорог – это вопрос приоритетов. Нужен ли полный привод каждый день или хватит высокого клиренса и хорошей резины? Современные системы становятся сложнее, но не всегда надежнее. В суровую зиму выигрывают те, кто выбирает простые и проверенные решения, а не гонится за модой и маркетингом.

О том, какая популярная модель недавно обзавелась полным приводом, «За рулем» рассказал.

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