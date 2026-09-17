Эти машины выгоднее всего покупать в кредит в 2026 году

В 2026 году выгоднее всего брать в кредит Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet

Сразу пять марок признаны самыми выгодными для покупки в кредит в 2026 году: Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet. Такую оценку привела директор по продажам финансовых продуктов сети дилерских центров «Прагматика» Екатерина Беляева.

«У Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet наиболее оптимальное и выгодное предложение по рассрочкам платежей и скидкам при приобретении машин с помощью заемных средств», – уточнила она.

Что касается новых автомобилей Geely, то ставка 0,01% на первый год дается независимо от размера первоначального взноса. На втором году на нее могут рассчитывать те, кто внес больше 50%, на третьем – больше 60%. А вот при взносе свыше 80% такая ставка сохраняется целых восемь лет.

У Belgee первые два года условия совпадают с Geely. Ставка 0,01% на третий и четвертый год доступна покупателям с первоначальным взносом более 70%, при взносе свыше 80% она действует восемь лет.

Не осталась в стороне и российская марка Evolute: она участвует в государственной программе, по которой машину можно взять в кредит с субсидией 925 тыс. рублей.

О том, за счет чего удается снизить цену, «За рулем» уже рассказывал на примере семейного кроссовера.

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