Независимым сервисам могут усложнить доступ к ремонтной документации
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой, которая касается порядка доступа независимых автосервисов к технической документации по ремонту машин.
Перечень из 11 предложений уже отправлен в Роспотребнадзор, о чем стало известно «Ведомостям». Суть идеи в том, чтобы раскрывать такую информацию исключительно через защищенные системы и только тем организациям, где работают квалифицированные специалисты, сообщает «Авторадио».
Что именно предлагается ограничить? В список попали каталоги деталей с артикулами, руководства и технические условия по ремонту, нормы расхода материалов, перечни специнструмента, а также ПО для диагностики с описанием протоколов обмена данными. По сути, речь идет о всей ключевой технической базе, которой пользуются сервисы при обслуживании автомобилей.
РОАД объясняет свою позицию заботой о безопасности и защитой интеллектуальной собственности. Для владельца машины это вовсе не запрет на самостоятельный ремонт – последствия коснутся в первую очередь независимых СТО. Им, вероятно, придется подтверждать квалификацию персонала и работать через защищенную систему. О том, насколько это усложнит жизнь небольшим сервисам, можно только догадываться.
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