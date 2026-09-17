Российский робот научился варить детали для Lada

«ГибридТех» и АВТОВАЗ заместили зарубежные линии сварки нашими разработками

В Тольятти создан первый российский роботизированный комплекс ультразвуковой сварки для деталей интерьера Lada Vesta и Azimut.

Разработку представила Передовая инженерная школа «ГибридТех» Тольяттинского госуниверситета совместно с АВТОВАЗом. О результатах партнерства рассказали во время визита президента автозавода Максима Соколова.

Помимо флагманского робота, специалисты модернизировали пять зарубежных автоматических линий ультразвуковой сварки и линию контроля блоков цилиндров, заменив импортные узлы и ПО на отечественные аналоги. Также создан 31 ручной комплекс ультразвуковой сварки, уже задействованный в производстве.

В портфеле школы – и другие технологии для автопрома: роботизированные комплексы, системы автоматизированного контроля качества с машинным зрением, опытные образцы промышленных тележек. Эти решения формируют собственную технологическую базу предприятия и снижают зависимость от внешних поставщиков.

Отдельное направление – подготовка инженеров. Студенты включаются в реальные проекты АВТОВАЗа еще во время учебы: в 2026 году 80 человек обучаются по целевым договорам, 284 проходят практику, 22 магистранта – внеучебные стажировки. Всего в инженерные проекты вовлечены 670 студентов в составе 64 команд, а 12 НИОКР автозавода уже стали основой учебных задач.

Таким образом, «ГибридТех» превращает импортозамещение из разовой акции в постоянный процесс: оборудование для конвейера рождается там же, где готовят для него кадры.

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