Каждый второй водитель отключает электронные помощники в авто — в чем причина?

Опрос: 57% водителей в РФ почти не используют системы активной безопасности

Опрос, в котором поучаствовали больше тысячи автомобилистов из крупных российских городов, показал любопытную картину: 57% респондентов либо вовсе не пользуются системами активной безопасности и помощи водителю, либо стараются выключать их прямо в поездке. Речь идет о контроле и удержании в полосе, автоматическом торможении, системе предупреждения о столкновении и других подобных функциях. Такими данными 18 сентября поделились аналитики группы «Ренессанс Страхование».

Зато к гаджетам, влияющим на безопасность за рулем, отношение куда теплее. Регулярно ими пользуются 45% опрошенных, еще 26% включают такие устройства и опции время от времени, а 29% признались, что практически никогда к ним не прибегали. Самыми полезными функциями автомобилисты чаще всего называли контроль слепых зон (52%), систему кругового обзора (43%) и помощь при парковке (37%).

Почему же встроенная электроника не вызывает доверия? Почти половина участников опроса (48%) уверена: она создает ложное чувство контроля и чересчур расслабляет того, кто за рулем. Еще пятая часть считает, что девайсы и системы безопасности добавляют комфорта, но на саму безопасность не влияют. И лишь треть (32%) видит в дополнительных устройствах и встроенных опциях однозначную пользу для управления машиной.

Из гаджетов вне конкуренции видеорегистратор – его отметили 71% респондентов. Крепление для смартфона оказалось на втором месте с 64%. Еще 59% рассказали, что в дороге пользуются встроенной Bluetooth-гарнитурой, системами Apple Carplay / Android Auto или наушниками для телефонных разговоров.

Расходы на специальные устройства у большинства скромные: почти две трети за последний год потратили на них до 10 тыс. рублей, 19% – от 10 тыс. до 25 тыс., а 13% – больше 25 тыс. рублей. Свыше половины (54%) за тот же период сталкивались с ситуациями, когда выручали дополнительные устройства, аксессуары или собственные привычки: о многократных случаях сообщили 23%, о единичном – 31%.

Тем временем автозавод « Москвич» 16 сентября запустил массовое производство электромобилей «Атом». В скором времени компания рассчитывает выйти на темп до 20 машин за одну производственную смену, а в 2027 году – продолжить наращивать объемы.

О том, к чему приводит потеря бдительности за рулем, «За рулем» уже рассказывал.

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