Бензиновые присадки представляют опасность для двигателя: эксперт назвал причину

Никита Родионов: Топливные присадки не убирают из бензина серу, смолы и воду

Желание сэкономить толкает российских автомобилистов на сомнительные эксперименты с топливом. Все чаще в ход идут октан-корректоры: водители рассчитывают, что добавка превратит АИ-92 в АИ-95. Но, как предупредил технический директор сети FIT SERVICE Никита Родионов, такой фокус с бензином не проходит.

Эксперт объяснил: дешевые присадки качество топлива не поднимают. Зато последствия могут оказаться куда серьезнее, чем несколько сэкономленных рублей, – вплоть до дорогостоящего ремонта мотора.

Кстати, о самом распространенном заблуждении. Многие думают, что присадка способна «вычистить» бензин, сделать его лучше. На деле она не удаляет из топлива серу, смолы и воду. А ведь именно эти примеси и портят двигатель.

По сути, октан-корректор лишь маскирует проблему, а не решает ее. Вместо обещанного прироста октанового числа владелец получает изношенные детали и счет за ремонт. Причем это касается не только откровенно подозрительных составов.

Правда, у присадок есть и другая сторона – реклама обещает легкий путь к улучшению топлива. Расчет на дешевизну понятен: качественный бензин стоит дороже. Зато экономия на заправке оборачивается тратами на сервис.

Так что вывод простой: не стоит верить в чудеса с баночкой добавки в руках. Никита Родионов советует задуматься о рисках для двигателя, прежде чем заливать в бак очередной «улучшитель».

О том, что не всякая присадка приносит пользу, «За рулем» уже рассказывал в материале о подготовке машины к осени.

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