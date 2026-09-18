Крупный семейный кроссовер Volkswagen появился в наличии у российских дилеров

Продажи Volkswagen Talagon стартовали в Москве с ценами от 6,2 млн рублей

Московские дилеры начали продавать обновленный Volkswagen Talagon второго поколения. Рестайлинговые машины 2026 года обнаружены сразу в нескольких крупных столичных центрах. Самая доступная версия обойдется покупателю в 6,2 млн рублей.

Volkswagen Talagon

Изначально эту модель делали исключительно для китайского рынка. По габаритам она крупнее Volkswagen Teramont, а в Россию машины попадают через параллельный импорт. Выбор простой: шесть или семь мест, других вариантов не предложено.

Под капотом – единственный мотор, зато какой: 2,0-литровый бензиновый агрегат на 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает он в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом, альтернатив в гамме не предусмотрено.

Что до оснащения, список получился внушительным. Камеры кругового обзора, обогрев всех сидений, люк на крыше, многозонный климат-контроль, проекционный экран. Вдобавок водителю достались адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и целая россыпь электронных ассистентов.

Интерьер Volkswagen Talagon

Продажи Volkswagen в России в августе 2026 года

По данным аналитического агентства « Автостат», в августе 2026 года продажи автомобилей Volkswagen в нашей стране подскочили в 2,2 раза. Всего за месяц реализовали 1,4 тыс. машин немецкой марки.

Этого хватило, чтобы занять 15 место в рейтинге самых популярных автомобилей России. Парадокс в том, что официально немецкая марка на нашем рынке «не работает» – поставки идут исключительно по схеме параллельного импорта.

О том, какие машины ушедших из России брендов сейчас продают в салонах, «За рулем» уже рассказывал.