В Москве обсудят масштабную модернизацию общественного транспорта

Форум «Общественный транспорт 2026» пройдёт 14–15 октября в Москве

14 и 15 октября Москва примет форум «Общественный транспорт 2026». Организаторы мероприятия – Министерство транспорта Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кого ждут на площадке? Представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний – производителей и потребителей подвижного состава, институтов развития, финансово-кредитных организаций, региональных перевозчиков (операторов) и отраслевых ассоциаций.

Задача форума – поддержать и частные, и государственные инициативы в сфере общественного пассажирского транспорта.

Сегодня на долю общественного транспорта приходится больше 70% пассажирских перевозок в стране. В августе 2026 года Президент РФ провел заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию этой сферы, и напомнил о поставленной ранее задаче – обновить 85% парка к 2030 году. Ключевое, по его словам, не только обновление, но и качество: расписание, безопасность, доступность.

Совместная работа Правительства, регионов и бизнеса с 2020 года дала результат – обновлено свыше 20 тысяч единиц общественного транспорта. Правда, серьезных задач меньше не стало. Среди них переход к комплексному управлению качеством перевозок, поиск новых внебюджетных источников финансирования, модернизация остановочных пунктов, депо, вокзалов и прочей инфраструктуры. Как раз на выработку решений по этим направлениям и нацелена деловая программа.

Программа первого дня

Первый день, 14 октября, пройдет в Конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. На стратегических сессиях вместе с представителями федеральных и региональных властей, отраслевыми экспертами и профильными ассоциациями будут готовить конкретные предложения по ключевым направлениям развития отрасли. В списке обсуждаемых тем – модернизация инфраструктуры, развитие электротранспорта, железнодорожные перевозки и кадровое обеспечение.

Отдельная сессия будет посвящена загрузке производственных мощностей за счет нужд коммерческого сектора и компаний с государственным участием. Такой подход выстроит долгосрочные партнерские цепочки и обеспечит стабильный спрос на отечественную продукцию. Переход на долгосрочные контракты даст перевозчикам больше уверенности при планировании инвестиций в обновление парка, а производителям – равномерную загрузку производства.

Программа второго дня

15 октября на площадке Национального центра «Россия» состоится пленарное заседание. Участие в нем примут представители Правительства Российской Федерации, руководители профильных ведомств и главы субъектов Российской Федерации. Именно там озвучат предложения, выработанные на стратегических сессиях первого дня. В программе также закрытое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественного транспорта.

Параллельно с деловой частью развернется выставочная экспозиция. Производители и технологические компании покажут новейшие образцы подвижного состава, компоненты и цифровые решения для городского транспорта. Экспозицию осмотрят руководители профильных министерств, отраслевых компаний и институтов развития.

По итогам форума сформированные предложения направят в адрес Правительства Российской Федерации – уже для принятия дальнейших решений. Предварительная регистрация и более подробная программа – на официальном сайте форума:

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