Производитель суперкаров McLaren неожиданно анонсировал собственный кроссовер

McLaren до 2030 года выпустит кроссовер для конкуренции с Ferrari Purosangue

Еще лет десять назад McLaren и слышать не хотела о кроссовере – сама мысль о «паркетнике» с таким логотипом казалась в Уокинге чуть ли не ересью. Теперь все наоборот: британцы готовят соперника для Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX. Премьера должна случиться до 2030 года.

Заодно объявили о вложениях – 500 миллионов фунтов стерлингов, что тянет примерно на 674 миллиона долларов. Куда пойдут эти деньги? На расширение производства в Великобритании и создание как минимум тысячи рабочих мест в разных подразделениях компании к 2032 году. Под новые модели, включая «performance SUV», собираются построить отдельный сборочный завод – помимо нынешней площадки в Уокинге.

Операционный директор McLaren Майкл Строэн дает понять, что кроссовер могут построить вокруг углепластикового монокока. Причем этим дело, похоже, не ограничится: та же основа способна дать начало другим полноприводным машинам с передним расположением двигателя. Дилеры, как сообщалось раньше, уже видели прототип – он напоминал более мускулистый Porsche Cayenne Turbo GT на 24-дюймовых колесах.

Нынешний глава McLaren Майкл Ляйтерс пришел из Ferrari и Porsche, участвовал в разработке Cayenne и Purosangue – и идею SUV поддерживает открыто. Совсем другая история у его предшественника: Майк Флевитт в 2010-х годах такие проекты отвергал неоднократно. Что в итоге перевесило? Финансовая мотивация. За 2025 год McLaren выпустила около 2000 машин всех моделей, Ferrari ежегодно собирает до 3000 Purosangue, а Lamborghini продает вдвое больше Urus.

Есть и новость, напрямую не связанная ни с кузовом, ни с клиренсом: McLaren меняет поставщика двигателей. Моторы вместо Ricardo будут проектировать и производить внутри компании. Два новых гибридных двигателя и трансмиссии к ним уже в разработке.

Aston Martin тоже не удержался от смелого шага, выпустив первый мотоцикл, — об этом «За рулем» уже уже рассказывал.

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