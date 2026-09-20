Lexus представил особую стильную версию седана IS: подробности и фото

Lexus представил специальную версию седана IS F Sport Mode Black VI

Специальную версию седана IS – F Sport Mode Black VI – Lexus показал публике, и это уже шестая по счету модификация в линейке Mode Black. За основу взяли исполнение F Sport. Старт продаж назначен на 1 октября.

Lexus IS F Sport Mode Black VI

Главное внешнее отличие – 19-дюймовые кованые алюминиевые диски BBS, выкрашенные в черный. Новый рисунок колес, по задумке дизайнеров, подчеркивает спортивный силуэт седана.

Lexus IS F Sport Mode Black VI

Внутри ставка сделана на черную замшу Ultrasuede. Ею отделаны дверные подлокотники и верхняя часть передней панели. Кресла – спортивные, с обивкой L tex; водительское получило память положения, плюс предусмотрена вентиляция для водителя и переднего пассажира.

Пакет для холодной погоды теперь входит в стандартную комплектацию всех версий Lexus IS, а не только спецсерии. Японская цена IS300h F Sport Mode Black VI – ¥6,95 млн, что по курсу на 17 сентября 2026 года равняется примерно 3,8 млн рублей. Под капотом – 2,5-литровая «четверка» на 223 л. с., привод передний.

Об еще одной громкой премьере — самом мощном GTI в истории — «За рулем» уже рассказывал.

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