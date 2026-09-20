Урал Next превратили во внедорожный кран

На выставке «СпецМашЭкспо-2026» представлен Урал Next с КМУ

Одной из главных «звезд» в экспозиции завода « Урал» на минувшей выставке «СпецМашЭкспо» стал Урал 4320-6952-72 с крано-манипуляторной установкой.

Это полноприводный бортовой грузовик повышенной проходимости с колесной формулой 6х6, дополненный КМУ ИТ-150. Теперь это машина для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ в условиях бездорожья и сурового климата. Модель относится к новому миасскому семейству Урал Next. Стрела КМУ может поднять 7 тонн на вылете 2,2 метра, а максимальный вылет составляет 19 м.

Выставка «СпецМашЭкспо» проходила 9-10 сентября в Копейске (Челябинская область). Мероприятие состоялось уже в четвертый раз и собрало новые образцы дорожной, строительной и коммунальной техники предприятий, входящих в контур СоюзМаш. Завод «Урал», помимо внедорожного крана, показал и бескапотные дорожные новинки: вакуумную комбинированную машину, грузовик с КМУ и самосвал.

Ранее «За рулем» рассказал про аварийный автомобиль на базе Урал 80.