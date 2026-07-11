Урал представил новое исполнение полноприводного грузовика

На выставке «Иннопром» завод «Урал» представил новый автомобиль аварийной службы

Аварийный автомобиль на базе нового полноприводного шасси Урал 80 представлен в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка «Иннопром» стала местом презентации нескольких весьма заметных новинок отечественного автопрома. Не остался в стороне и миасский «Урал», показав последнюю разработку: автомобиль аварийной службы контактной сети. Кстати, эту машину планировали показать чуть раньше, на майской COMvex 2026 в Москве. В итоге премьеру отложили до Екатеринбурга, но впечатления это не смазало.

Спецтехника на компактном полноприводном шасси Урал 80 позволяет оперативно устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте, рассказала пресс-служба производителя.

Автомобиль оборудован поворотной подъемной платформой, высота подъема которой составляет 8,5 метров, а грузоподъемность достигает 500 кг. Также в арсенале новой «аварийки» – вертикальная аварийная лестница из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В.

Ранее «За рулем» рассказал об автокране и вахтовом автобусе на том же шасси Урал 80.