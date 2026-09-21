Hyundai Creta вернулась на российский рынок в новом поколении с ценой «китайца»

Hyundai Creta из ОАЭ и Индонезии продают в России с ценами от 2,7 млн рублей

Hyundai Creta, еще недавно носившая титул самого популярного кроссовера России, сначала оказалась под отечественным брендом Solaris, а теперь снова едет к нам – только уже из ОАЭ. Причем речь о последнем рестайлинге модели второго поколения: у него и внешность иная, и «техника».

Hyundai Creta

Сколько за это просят? В Воронеже новую Creta индонезийской сборки готовы привезти за 2 700 000 рублей: столько стоит комплектация Premium. Бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, складываемые зеркала, кожаная отделка интерьера и мульти-руль в коже, круиз-контроль, цифровая приборная панель, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, камера заднего вида с парктрониками, 17-дюймовые литые диски – все это в цену уже входит.

Попробовать сэкономить можно на версии Smart Pro: ее предлагают привезти под заказ в Краснодаре. От «богатой» комплектации такая Creta отличается отсутствием литых дисков и панорамной крыши, пластиковым ободом мультифункционального руля и тканевой отделкой сидений. С учетом льготного утильсбора машину оценили в 2 929 900 рублей.

А вот во Владивостоке доступна для заказа еще одна Creta – в исполнении Premium и с кожаным салоном. Ценник – 3 000 000 рублей. По словам продавца, утильсбор в эту сумму уже входит, однако финальная стоимость в любом случае может поменяться.

Интерьер Hyundai Creta

Складывается она, кстати, из многого: расходов на логистику, курса валют, таможенных платежей и условий посредника либо компании, которая напрямую организует поставку. Так что цифра в объявлении – не приговор.

К тому же само наличие объявления еще ни о чем не говорит: это не гарантия того, что автомобиль действительно привезут по заявленной цене.

Пока одни присматриваются к Creta из ОАЭ, внутри страны цены тоже двинулись. Ту самую ребрендированную версию, которую продолжали выпускать в России под маркой Solaris, в сентябре сделали дороже. Прибавка составила 70 тысяч рублей, причем во всех комплектациях, кроме двух – те из прайса исчезли.

О том, как Hyundai осваивается в новых для себя классах, «За рулем» уже рассказывал на примере Bayon.

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