Возвращение легенды: совершенно новый Nissan Skyline представят уже в декабре

Глава Nissan Эспиноса: новое поколение Skyline дебютирует в декабре 2026 года

В декабре 2026 года Nissan представит новое поколение седана Skyline. Дату премьеры подтвердил генеральный директор компании Иван Эспиноса.

По его словам, речь идет об одной из ключевых моделей в линейке и о символе возрождения марки.

Первые тизеры намекают: облик новинки во многом перекликается с классическим Skyline Hakosuka.

Кузов обещают выразительный – агрессивная передняя часть, рельефные крылья.

Задние фонари, судя по опубликованным изображениям, получат графику в духе GT-R.

От начала работы до готовой машины прошло 26 месяцев. Предыдущему поколению потребовалось 55, то есть сроки удалось сократить примерно вдвое.

Ускориться помогли генеративный искусственный интеллект и цифровое моделирование.

Кстати, Эспиноса признает: планку в технологиях и скорости разработки сегодня задают китайские автопроизводители. Определенный опыт Nissan, по его словам, получил благодаря сотрудничеству с китайским концерном Dongfeng.

Собирать седан будут в Японии – на заводе Nissan в Тотиги. Предприятие превращают в специализированный центр по выпуску спортивных машин; сейчас с его конвейера сходит спорткар Fairlady Z.

Технические характеристики нового Skyline держат в секрете.

Ожидается, что модель сохранит заднеприводную архитектуру. Среди возможных силовых установок называют гибридную систему и уже существующий двухтурбинный V6, который выдает более 400 л.с.

Не исключено и появление шестиступенчатой механики, а также версии Nismo.

О новой главе в биографии культового Dodge Charger «За рулем» уже рассказывал.

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