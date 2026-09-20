Тюнеры показали новый карбоновый обвес для Гелендвагена с расширением кузова

Larte Design показала первый widebody-кит для Mercedes G-Class из 16 элементов

Актуальный Mercedes G-Class получил первый в практике Larte Design полный widebody-кит – обвес, расширяющий кузов. В комплекте 16 отдельных элементов, причем многие детали сделаны из карбона: материала легкого и одновременно прочного. Портал Carscoops замечает, что по экстравагантности набор вышел не слабее того, что предлагает Mansory.

Что бросается в глаза первым? Светящиеся накладки в нижней части переднего бампера. Именно они выделяют эту машину в потоке. Заодно здесь появились агрессивный капот, новый бампер, центральная решетка и эмблема.

По бокам – расширенные колесные арки из карбона, свежие боковые юбки и 19-дюймовые черные колеса. Крышу спереди украшает карбоновый световой блок, а корму – небольшой спойлер.

Доработок хватает и помимо этого: боковые выхлопные трубы, карбоновая крышка запасного колеса, задний бампер из того же материала и новые светодиодные фонари. Первые два шоу-кара показали в черном и титановом цветах, хотя заказчики вправе выбрать практически любой оттенок.

А вот силовую установку, в отличие от Brabus и Mansory, в Larte Design не тронули. Под капотом по-прежнему 4,0-литровый twin-turbo V8 с 48-вольтовой системой.

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