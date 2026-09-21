Volvo вернет автомобилям физические кнопки

В салонах будущих автомобилей Volvo станет больше физических кнопок

В машинах Volvo вновь появятся физичские кнопки. О возвращении физических кнопок на презентации плана развития компании сообщил главный дизайнер марки Томас Ингенлат.

Поводом стала накопившаяся критика сенсорного управления – недовольны и клиенты, и автожурналисты. По сути, именно их претензии и подтолкнули концерн к пересмотру подхода к интерьерам.

Volvo: кнопки и планы до 2030 года

Иллюзий, правда, питать не стоит. Десятков кнопок и крутилок, как на Volvo двадцатилетней давности, не будет.

Сенсорный дисплей сохранит роль основного органа управления функциями автомобиля – здесь ничего не меняется.

«Речь идет исключительно о нескольких кнопках для тех функцией, которым проще управлять с помощью тактильного контакта. Кроме этого, физическое взаимодействие должно создавать ощущение премиальности»,– заявил Томас Ингенлат.

Масштабы обновления модельного ряда тоже впечатляют: до конца 2030 года Volvo собирается представить 13 новых автомобилей. За всю 99-летнюю историю марки это станет самым крупным расширением линейки.

О том, какие машины с пробегом покупают в России чаще всего, «За рулем» рассказывал недавно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!