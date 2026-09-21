Водителям рассказали о новых технологиях угона современных автомобилей

Россиян предупредили о новых технологиях угона современных автомобилей

Смартфон в современных моделях давно не просто средство связи: через приложение владелец открывает машину, запускает двигатель, проверяет состояние узлов и управляет отдельными функциями. По сути, автомобиль превращается в полноценное цифровое устройство – а значит, получает и типичные для такой техники угрозы.

Flipper Zero – компактный портативный мультитул для тестирования безопасности, его создал российский разработчик Павел Жовнер. Продажу устройства запретили или ограничили власти Канады, Бразилии и ряда других стран: там опасаются, что гаджет могут применять для краж автомобилей.

Для экспертов Flipper Zero стал, скорее, поводом обсудить всю систему, которая сегодня окружает подключенную машину: цифровой ключ, мобильное приложение, учетную запись владельца, облачные сервисы, API и телематику. Именно по этой цепочке и передаются команды вместе с данными.

А статистика подсказывает, что повод серьезный. В 2025 году число инцидентов с вымогательством в автомобильной сфере более чем удвоилось и достигло 44% от общего количества – такие цифры приводятся в отчете Upstream Security.

Цифровой ключ, приложение и облако

Причем 67% случаев атак шли через телематические и облачные системы, а 68% инцидентов затрагивали данные и приватность.

В общем-то, риск сосредоточен не в отдельном гаджете, а во всей цепочке «цифровой ключ – приложение – учетная запись – облако – API». Автомобиль уже нельзя рассматривать отдельно от сервисов, с которыми он связан: атака может начаться не с замка, а с обычного аккаунта.

Что делать владельцам и автопаркам

Основные меры защиты выглядят так: надежный пароль и многофакторная аутентификация для автомобильного приложения, своевременный отзыв цифровых ключей при смене водителя или продаже машины, контроль интеграций и API в корпоративном автопарке, а также обучение пользователей.

«У современного автомобиля может быть не один ключ, а целая цифровая цепочка доступа. И слабым местом в ней нередко становится не техника, а человек. Поэтому защищать нужно не только машину, но и все цифровые связи, которые ведут к ней», – считает Лина Пупынина, генеральный директор «Эгида-Телеком».

О новых семейных кроссоверах в России «За рулем» уже рассказывал.

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