Новый мировой рекорд на Суперкубке «За рулем»

Суперкубок «За рулем» 2026: 122 пилота, рекорд России для Audi и BMW

Дрэг-рейсинг в 2026 году на Суперкубке «За рулем» вышел на новый уровень: соревнования принесли рекорды сразу трех масштабов – российского, европейского и мирового. На старт вышли 122 спортсмена, и каждый выступал на специально подготовленной машине. Отдача таких автомобилей доходит до 1000 лошадиных сил.

Обновление затронуло национальный рекорд среди автомобилей Audi. Еще одно достижение всероссийского уровня записал на свой счет BMW, причем речь идет о машине, у которой есть доступ на дороги общего пользования, а не только на трек.

Хватало на Суперкубке и результатов мирового значения. В частности, рекорд установили для BMW с мотором S58. Впервые в мире эта машина сумела выйти из 1,2 секунды на первых 60 футах дистанции, то есть на отрезке в 18,3 метра.

Отдельного упоминания заслуживает Николай Елизаров: он обновил мировой рекорд для Audi RS6 поколения C8, показав 9,813 секунды.